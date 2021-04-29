بالفيديو.. هل تؤيد وضع شرط بأخذ لقاح “كورونا” لدخول الأماكن العامة؟.. هكذا أجاب مواطنون

أبدى عدد من المواطنين تأييدهم لصدور قرار يشترط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من أجل السماح بدخول الأماكن العامة.
وأوضح المواطنون وفقاً لتقرير أذاعته “الإخبارية”، أن ظهور مثل هذا القرار يساهم بشكل كبير في نشر الحماية المجتمعية ويشجع الجميع بشكل أكبر على أخذ اللقاح.
وأشاروا إلى أن بعض الأشخاص لا يهتمون بفحص حالتهم في حال ظهور أعراض الإصابة عليهم ويخالطون الآخرين غير عابئين بخطورة ذلك، فيما تمنى آخرون أن يتاح التطعيم قريباً للأطفال. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #سؤال_اليوم.. ما رأيك بوضع شرط الحصول على لقاح #كورونا لدخول الأماكن العامة؟#الإخبارية pic.twitter.com/ti4IgSQtT5
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 28, 2021