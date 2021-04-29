خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية 50 قاضياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً، أمس (الأربعاء)، بترقية 50 قاضياً بديوان المظالم.
وأكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ خالد اليوسف، أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيداً لحرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وتُرد المظالم.
وبيّن أن الأمر تضمن ترقية 5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية 5 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية 10 قضاة من درجة (وكيل محكمة/ ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ). وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الأمر الملكي تضمن أيضاً ترقية قاضيين من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية 5 قضاة من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ)، وترقية 15 قاضيًا من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ ج).