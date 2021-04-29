روى رجل الأعمال، طلال أبو غزالة، موقفين طريفين جمعاه بالملك سلمان عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض، والملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله-.
وأكد أبو غزالة، خلال مقابلة مع برنامج “الليوان” على “روتانا خليجية”، أن خادم الحرمين الشريفين له فضل كبير عليه، وأنه تربطه بالملك سلمان بن عبدالعزيز علاقة وطيدة تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث ساعده (الأمير سلمان) حينذاك في افتتاح فروع لشركته في المملكة.
وقال إن الملك سلمان حينما كان أميرًا للرياض خصص له مكتبًا لدراسة المسائل المالية بالإمارة، وكان يجلس معه في مجلسه اليومي أثناء استقبال طلبات المواطنين، وفي ذات مرة دخل مواطن سعودي يستشيط غضبًا ولديه عريضة بشكوى.
وأضاف أن الملك سلمان قابل المواطن بلطف، وطلب منه أن يجلس للنظر في شكواه، ثم قرأ نص العريضة، وأعطاها لأبي غزالة ليقرأها هو الآخر، فتبين أن الموظف يشكو لأنه متزوج 4 نساء بينما الدولة تعطيه راتبًا واحدًا، فرد عليه الملك سلمان بحكمة ووعده بدراسة الموضوع والبتّ فيه. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الملك سلمان دعاه ذات مرة للقاء الملك خالد برفقته، بشرط أن يرتدي الزي السعودي التقليدي، فوافق وذهب للقاء مرتديًا الثوب والشماغ، وأثناء وقوفه للسلام على الملك خالد وتقبيل “خشمه” سقط الشماغ للخلف، فضحك الملك وعلم أنه يلبسه لأول مرة، وطلب منه أن يجلس بجانبه.
د. #طلال_أبوغزالة_في_ليوان_المديفر يستعيد ذكريات علاقته مع #الملك_سلمان #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية pic.twitter.com/pkNxMYzbBY
— الليوان (@almodifershow) April 28, 2021
د. #طلال_أبوغزالة_في_ليوان_المديفر يروي قصة موقف طريف يوم التقى بـ #الملك_خالد رحمه الله#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية pic.twitter.com/8iApc8TrzN
— الليوان (@almodifershow) April 28, 2021