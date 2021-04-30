نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن نتائج مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”
30/04/2021   5:01 ص

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن نتائج مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”

+ = -
1067

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن وجود نتائج مُبشرة بشأن إمكانية توسيع قاعدة مُتلقي لقاح “كورونا” لتشمل فئة الأطفال الأقل عمراً مما هو مقرر.   

وقال العبدالعالي خلال لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن هناك بداية نتائج مبشرة بإمكانية تقديم الجرعات لأعمار أقل مما هو مقرر حالياً، مبيناً أن اللجان المُختصة تدرس تلك النتائج وحينما تتأكد من صحة ما توصلت إليه سيتم تنفيذها.    

ونوه إلى أن أكثر من نصف الحالات الحرجة في المملكة تعود لمَن هم فوق الـ 60 عاماً، ومن ثم تأتي في المرتبة الثانية الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط والفشل الكلوي.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. متحدث “الصحة” يكشف عن نتائج مُبشرة حول تطعيم الأطفال بلقاح “كورونا”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150542.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.