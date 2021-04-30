النائب العام يأمر بالقبض على شخص أطلق النار أمام أحد المنازل

أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن النائب العام أصدر أمراً بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يستقل مركبة ويطلق النار أمام أحد المنازل.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام أمر بسرعة القبض على الشخص لمباشرة التحقيق معه، بناء على ما وثقه مركز الرصد النيابي، لتسببه بفعلته في رعب قاطني الحي وتعريض حياة الآخرين للخطر.
وشدد على تحذير النيابة العامة من هذه السلوكيات الخطرة، وأنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم، حفاظاً على أمان المجتمع وطمأنينته. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن قضايا إطلاق النار تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر شخصاً يطلق النار من داخل مركبته أمام أحد المنازل، وذكر متداولو الفيديو أن تصرفه هذا بسبب خلاف عائلي مع زوجته وأن هذا منزل أسرة الزوجة.