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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة” ترد على المخاوف الدائرة حول لقاح “أسترازينيكا”
30/04/2021   5:00 ص

بالفيديو.. “الصحة” ترد على المخاوف الدائرة حول لقاح “أسترازينيكا”

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء في المملكة كلها آمنة، وذلك رداً على المخاوف الدائرة حول لقاح أسترازينيكا.

وقال العبدالعالي، خلال لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إن اللقاحات المعتمدة ما دخلت المملكة إلا بعد اجتيازها خطوات معقدة للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها.

وأضاف أن كل اللقاحات المعتمدة تعطي بوادر ونتائج مبشرة، والمناعة المتحصلة من أخذها مبشرة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع.

وفق “أخبار 24”. 

بالفيديو.. “الصحة” ترد على المخاوف الدائرة حول لقاح “أسترازينيكا”

أخبار محلية
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