بالفيديو.. “الصحة” ترد على المخاوف الدائرة حول لقاح “أسترازينيكا”

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء في المملكة كلها آمنة، وذلك رداً على المخاوف الدائرة حول لقاح أسترازينيكا.
وقال العبدالعالي، خلال لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إن اللقاحات المعتمدة ما دخلت المملكة إلا بعد اجتيازها خطوات معقدة للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها.
وأضاف أن كل اللقاحات المعتمدة تعطي بوادر ونتائج مبشرة، والمناعة المتحصلة من أخذها مبشرة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع.
فيديو عاجل | متحدث #الصحة لـ #الراصد: اللقاحات غير المعتمدة من “الغذاء والدواء” لن يتم طرحها pic.twitter.com/VdXm1hLihQ
— الراصد (@alraasd) April 29, 2021
وفق “أخبار 24”.