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أخبار محلية > بالفيديو.. ما بين حي الطريف والعلا وجزر فرسان.. الشقيري يبرز أماكن سياحية فريدة في المملكة
30/04/2021   5:00 ص

بالفيديو.. ما بين حي الطريف والعلا وجزر فرسان.. الشقيري يبرز أماكن سياحية فريدة في المملكة

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أبرز الإعلامي أحمد الشقيري بعض أماكن الجذب السياحي الفريدة التي تتمتع بها المملكة، والتي تجمع ما بين السياحة البحرية والبيئية والأماكن التاريخية.

واستعرض، عبر برنامج “سين” على قناة “إم بي سي”، اليوم (الخميس)، حي الطريف في الدرعية التاريخية بعدما أعيد تأهيله وتجهيزه لاستقبال الزوار بوضع يعكس شكل الحياة فيه قبل 200 سنة.

ويضم الحي 17 منطقة، أبرزها السوق الذي تباع فيه المنتجات المستخدمة قديما، وعيادة الطب الشعبي، ومحلات الحرف اليدوية.

ووثق الشقيري فرص السياحة البحرية وسط أشجار المانجروف في جزر فرسان، حيث تجول فيها عبر قارب، وأكد أنه لو أغمض عينيه وفتحهما دون أن يدري أين هو لظن أنه في هولندا. وفق “أخبار 24”. 

وتناول الشقيري كذلك مطعم سهيل في العلا، والذي يتميز بتقديم جميع الوجبات الشهيرة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى المشاهد الجميلة لحظة تساقط الثلوج في منطقة تبوك.

بالفيديو.. ما بين حي الطريف والعلا وجزر فرسان.. الشقيري يبرز أماكن سياحية فريدة في المملكة

أخبار محلية
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