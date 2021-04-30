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اخبار رياضية > بالفيديو والصور.. جيليرمي يمنح الفيصلي فوزاً قاتلاً على القادسية
30/04/2021   5:08 ص

بالفيديو والصور.. جيليرمي يمنح الفيصلي فوزاً قاتلاً على القادسية

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حقق نادي الفيصلي فوزاً غالياً على حساب القادسية، بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء (الخميس) ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح الفيصلي التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق البرازيلي جيليرمي أوجوستو، حيث انتهى الشوط الأول بفوز الفيصلي بهدف دون رد.

وتعرض نادي الفيصلي للنقص العددي، حيث لعب بـ10 لاعبين عقب طرد خالد حسين كعبي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

واستغل القادسية النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز حسن العمري هدف التعادل في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وعاد جيليرمي أوجوستو لهز الشباك من جديد، محرزاً هدف الفوز القاتل للفيصلي في الدقيقة 90، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة في المركز العاشر بدوري المحترفين.

الفيصلي

الفيصلي

الفيصلي

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. جيليرمي يمنح الفيصلي فوزاً قاتلاً على القادسية

اخبار رياضية
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