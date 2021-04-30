ألمح صانع ألعاب نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، إلى إمكانية رحيله عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.
وكتب أمرابط عبر “انستجرام” عقب نهاية مباراة فريقه أمام السد القطري: “مبروك للنصر، التأهل إلى الأدوار الإقصائية وبالتوفيق لكم يا رفاق في هذه المهمة بعد الصيف”.
وينتهي عقد نور الدين امرابط مع نادي النصر بنهاية الموسم الحالي، مع انتشار أنباء عديدة حول عودته للدوري الهولندي بداية من الموسم المقبل.
وقاد أمرابط نادي النصر للفوز على السد القطري، بهدفين مقابل هدف والتأهل للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.
وفق “أخبار 24”.