وزير الرياضة يعلق على تأهل النصر “الآسيوي”.. ويوجه رسالة للهلال والأهلي

علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على فوز نادي النصر على نظيره السد القطري بهدفين مقابل هدف.
وكتب “الفيصل” عبر “تويتر”: “أبارك لممثل الوطن فريق النصر تأهله للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2021
وأضاف: “مع أمنياتي بالتوفيق لفريقي الهلال والأهلي غداً في الظفر ببطاقة التأهل”.
وبهذه النتيجة ضمن نادي النصر التواجد في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، متصدراً ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد نادي السد عند 10 نقاط في المركز الثاني. وفق “أخبار 24”.
أبارك لممثل الوطن فريق النصر تأهله للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2021 🇸🇦
مع أمنياتي بالتوفيق لفريقي الهلال والأهلي غداً في الظفر ببطاقة التأهل
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) April 29, 2021