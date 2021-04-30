رسالة قوية من السويكت عقب فوز النصر على السد القطري

علق رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، صفوان السويكت على فوز فريقه الغالي على نادي السد القطري بهدفين مقابل هدف.
وكتب السويكت عبر “تويتر”: ” ألف مبروك للجماهير العالمية وللإدارة ممثلة بأخي مسلي وللاعبين الأبطال وكافة إخواني في الأجهزة الفنية والإدارية تصدر المجموعة الحديدية في ملعبنا مرسول بارك والتأهل لدور ال16 من دوري أبطال آسيا”. وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة ضمن نادي النصر التواجد في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، متصدراً ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد نادي السد عند 10 نقاط في المركز الثاني.
ألف مبروك للجماهير العالمية وللإدارة ممثلة بأخي مسلي وللاعبين الأبطال وكافة إخواني في الأجهزة الفنية والإدارية تصدر المجموعة الحديدية في ملعبنا مرسول بارك والتأهل لدور ١٦ من دوري أبطال آسيا 💛💙 pic.twitter.com/parl2zsAco
— د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) April 29, 2021