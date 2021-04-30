أول تعليق من مسلي آل معمر عقب تأهل النصر لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

حرص رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر على التعليق عقب تأهل فريقه إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بالفوز على السد القطري.
وكتب آل معمر عبر “تويتر” : “الإنتصار والتأهل هو أقل ما نقدمه لعشاق النصر وعلى رأسهم رمز النصر وداعمه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد .. الذي وقف معنا كثيرا ماديا ومعنويا”.
وأضاف: “شكرا للاعبين والجهازين الفني والإداري الذين كانوا عند حسن الظن ومستوى الثقة”.
وفاز النصر على السد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات. وفق “أخبار 24”.
الإنتصار والتأهل هو أقل ما نقدمه لعشاق النصر وعلى رأسهم رمز النصر وداعمه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد .. الذي وقف معنا كثيرا ماديا ومعنويا ..
شكرا للاعبين والجهازين الفني والإداري الذين كانوا عند حسن الظن ومستوى الثقة .. pic.twitter.com/VGRonpdXHm
— مسلي آل معمر (@musalli9) April 29, 2021