نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وفاة مواطن إثر تصادم طائرتين للتدريب بجنوب إفريقيا.. وسفارة المملكة تتابع إجراءات نقل الجثمان
30/04/2021   12:42 م

وفاة مواطن إثر تصادم طائرتين للتدريب بجنوب إفريقيا.. وسفارة المملكة تتابع إجراءات نقل الجثمان

+ = -
1496

أعلنت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، نبأ وفاة مواطن، جراء حادِث تصادم بين طائرتين للتدريب في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج.

وأوضحت السفارة في بيان، أنها تلقت إشعاراً من السلطات الحكومية في جنوب إفريقيا يفيد بحدوث تصادم بين طائرتين لتدريب الطيران، مشيرة إلى أنه نتج عن الحادِث وفاة المواطن أحمد بن محمد السيسي، الذي كان يدرس الطيران على حسابه الخاص، وكذلك وفاة مدربه وطاقم الطائرة الأخرى.

وأبانت أنها قامت بزيارة موقع الحادِث، وتواصلت مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى ذويه في المملكة، مبينة أنها ستقوم بمتابعة إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطات المختصة. وفق “أخبار 24”.

وفاة مواطن إثر تصادم طائرتين للتدريب بجنوب إفريقيا.. وسفارة المملكة تتابع إجراءات نقل الجثمان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150628.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.