وفاة مواطن إثر تصادم طائرتين للتدريب بجنوب إفريقيا.. وسفارة المملكة تتابع إجراءات نقل الجثمان

أعلنت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، نبأ وفاة مواطن، جراء حادِث تصادم بين طائرتين للتدريب في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج.
وأوضحت السفارة في بيان، أنها تلقت إشعاراً من السلطات الحكومية في جنوب إفريقيا يفيد بحدوث تصادم بين طائرتين لتدريب الطيران، مشيرة إلى أنه نتج عن الحادِث وفاة المواطن أحمد بن محمد السيسي، الذي كان يدرس الطيران على حسابه الخاص، وكذلك وفاة مدربه وطاقم الطائرة الأخرى.
وأبانت أنها قامت بزيارة موقع الحادِث، وتواصلت مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى ذويه في المملكة، مبينة أنها ستقوم بمتابعة إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطات المختصة. وفق “أخبار 24”.