تنبيهات بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على بعض المناطق.. وأمطار وسحب رعدية في أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بأتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، على عدد من مدن المملكة، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة وسحب رعدية في أخرى.
وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق، مكة المكرمة، والباحة، وجازان، وعسير، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10 مساء.
وأبان أن أجزاء من مناطق، عسير، ونجران، وجازان، ستشهد أتربة مثارة وأمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 6 صباحاً وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وأضاف أن محافظات الخرمة، والموية، وتربة، ورنية، والقنفذة، والليث، والجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، تبدأ عند الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة 11 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن بعض مدن مكة المكرمة ونجران، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وستبدأ الحالة عند الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 8 مساء.