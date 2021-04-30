كاتب يحول معاناته من “الديسلاكسيا” إلى مبادرة لإنشاء موقع حول المرض

حوّل كاتب معاناته من مرض “الديسلاكسيا” إلى مبادرة اجتماعية أقدم من خلالها على تأسيس موقع مجاني حول المرض؛ لزيادة التثقيف عنه وخدمة مَن يعانون منه.
وقال الكاتب محمد باحارث، إن قرار تأسيس هذا الموقع نابع من شعوره بمعاناة المرضى خاصة أنه أصيب بهذا المرض، مبيناً أن الفكرة جاءته بعد تلقيه العديد من الاستفسارات حول المرض.
ولفت باحارث وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الموقع يجمع كل جهة ومعلومة لها علاقة بالمرض، كما يقدم خدمة تعريفية بالمستشفيات والمراكز الصحية التي تعالجه، إلى جانب الإجراءات القانونية حول كيفية حصول المرضى على حقوقهم.
وناشد الجهات المعنية تصنيف “الإعاقة” بشكل قانوني حتى لا يحرم المصابون من حقوقهم، داعياً شركات التأمين التي تُغطي “الديسلاكسيا” إلى التواصل مع الموقع لإدراج البيانات اللازمة.
ويعد مرض الديسلاكسيا الذي يعرف كذلك بـ”عسر القراءة والفهم”، عبارة عن تعثر في القراءة والكتابة عند الطفل، حيث تختلف بدرجات متفاوتة من طفل لآخر.