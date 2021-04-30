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أخبار محلية > فيديو لحمامة تقف على رأس مصلٍ بالمسجد الحرام.. ومصور المقطع يروي التفاصيل
30/04/2021   12:41 م

فيديو لحمامة تقف على رأس مصلٍ بالمسجد الحرام.. ومصور المقطع يروي التفاصيل

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أظهر مقطع فيديو متداول واقعة طريفة لحمامة تقف مطمئنة على رأس أحد المصلين في ساحة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ولم تتحرك حتى عند ركوعه وسجوده، ولم يلق هو لها بالاً.   

وقال مصور الفيديو ويدعى منصور الوافي، إن الواقعة حدثت يوم 14 من شهر رمضان المبارك خلال صلاة المغرب، ولفت انتباهه مشهد الحمامة وهي تقف على رأس الرجل عند دخوله ساحات الحرم فقام بالتصوير.  

وأضاف الوافي لـ “أخبار 24″، أنه انتظر المصلي بعد انتهاء الصلاة وأخبره بالأمر وكان رد فعله طيباً، مشيراً إلى أنه ليس معتاداً على توثيق هذه الوقائع وما حدث تلك المرة كان أمراً عفوياً.  

وأوضح أنه صور الفيديو ونشره في حسابه بـ “سناب شات” ولا يعلم كيف انتشر عبر مواقع التواصل الأخرى، مبيناً أنه كان سعيداً للغاية بانتشاره وردود الفعل حوله.  

فيديو لحمامة تقف على رأس مصلٍ بالمسجد الحرام.. ومصور المقطع يروي التفاصيل

أخبار محلية
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