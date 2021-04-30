مدرب النصر: “كسبنا بطاقة التأهل برأس مرفوعة”

أعرب المدير الفني لنادي النصر، المدرب البرازيلي، مانو مينيز عن سعادته البالغة عقب الفوز على السد القطري، بهدفين مقابل هدف والتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وأكد مينيز وفقاً لحساب النصر عبر “تويتر”، أن مباراة السد كانت صعبة للغاية، وأمام خصم قوي يلعب كرة قدم حقيقية، ورغم الإرهاق إلا أن فريقه نجح في التعامل بشكل جيد مع اللقاء.
وأضاف المدرب البرازيلي أن فريقه، كسب بطاقة التأهل مرفوع الرأس وبأيدي لاعبيه، أمام خصم قوي للغاية.
وشدد مينيز على أن التأهل لثمن نهائي البطولة القارية، سيتطلب مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق طموحات الفريق. وفق “أخبار 24”.
وضمن النصر التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تصدر ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد السد عند 10 نقاط.