نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مدرب النصر: “كسبنا بطاقة التأهل برأس مرفوعة”
30/04/2021   6:14 م

مدرب النصر: “كسبنا بطاقة التأهل برأس مرفوعة”

+ = -
508

أعرب المدير الفني لنادي النصر، المدرب البرازيلي، مانو مينيز عن سعادته البالغة عقب الفوز على السد القطري، بهدفين مقابل هدف والتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد مينيز وفقاً لحساب النصر عبر “تويتر”، أن مباراة السد كانت صعبة للغاية، وأمام خصم قوي يلعب كرة قدم حقيقية، ورغم الإرهاق إلا أن فريقه نجح في التعامل بشكل جيد مع اللقاء.

وأضاف المدرب البرازيلي أن فريقه، كسب بطاقة التأهل مرفوع الرأس وبأيدي لاعبيه، أمام خصم قوي للغاية.

وشدد مينيز على أن التأهل لثمن نهائي البطولة القارية، سيتطلب مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق طموحات الفريق. وفق “أخبار 24”.

وضمن النصر التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تصدر ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، فيما توقف رصيد السد عند 10 نقاط.

مدرب النصر: “كسبنا بطاقة التأهل برأس مرفوعة”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150664.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.