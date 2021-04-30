عبدالرزاق حمدالله يطالب “أمرابط” بالاستمرار مع النصر

تفاعل مهاجم فريق النصر لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله، مع منشور مواطنه وزميله بالفريق نور الدين أمرابط، الذي ألمح خلاله برحيله عن النصر بنهاية الموسم الجاري.
وقال أمرابط عبر حسابه في “إنستغرام” عقب مباراة فريقه أمام السد القطري: “مبروك للنصر، التأهل إلى الأدوار الإقصائية وبالتوفيق لكم يا رفاق في هذه المهمة بعد الصيف”.
ليرد حمدالله على التغريدة ويطالبه بالبقاء، قائلًا: “لا يا أخي عليك البقاء معنا حتى النهاية”.
وفاز النصر على السد، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت الخميس ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ليبلغ النصر دور الـ16 من البطولة الآسيوية في صدارة المجموعة. وفق “أخبار 24”.