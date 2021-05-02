“الجدعان” يوضح متى سيُعاد النظر في ضريبة القيمة المضافة

قال وزير المالية محمد الجدعان إنه سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتوفر الظروف عند ارتفاع الناتج المحلي، وتوسع الاقتصاد، ونتمكن من تحقيق دعم مستهدفاتنا الاقتصادية، وارتفاع أسعار البترول واستمرارها، وسيعلن عنها خلال المدة التي حددها ولي العهد.
وأضاف الجدعان، اليوم السبت، في الجلسة الحوارية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، أن خيار رفع الضريبة إلى نسبة 15% كان الخيار الأفضل من مجموعة خيارات سيئة.
وأشار إلى أن الضرائب جزء أساسي في دول العالم كلها، وهي من الإيرادات غير النفطية، إلا أن هدف الحكومة هو أن توسع الاقتصاد وتخفف من العبء الاقتصادي من خلال الرسوم والضرائب، ونخفف على القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه عندما يوسع الاقتصاد تزداد الإيرادات ويكون لدى الحكومة القدرة والخيار أن تخفض العبء على القطاع الخاص، وكما تحدث ولي العهد قبل أيام عن ذلك، ولدينا صندوق الاستثمارات العامة، والهدف الأساسي منه أن يكون بعد 2030 موردا أساسيا من موارد المالية العامة.
فيديو | #وزير_المالية: زيادة الضريبة إلى 15% كان الخيار الأفضل من بين مجموعة خيارات سيئة #الإخبارية pic.twitter.com/mJXuTzUVnb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2021