وزير المالية: “كفاءة الإنفاق” وفرت 400 مليار ريال من الانفاق الحكومي

قال وزير المالية محمد الجدعان إن برنامج تطوير المالية العامة يشمل المالية العامة والميزانية، والتي صارت فيها إعادة هيكلة كبيرة جدا، فيما يتعلق بالتخطيط، وكفاءة الإنفاق.
وأضاف أن هيئة كفاءة الإنفاق والتي أنشئت بموافقة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد استطاعت أن توفر فقط خلال الـ 4 سنوات الماضية ما يزيد على 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي، الذي كان يذهب بعضه في هدر للمشاريع، يمكن خفض الإنفاق عليها.
وأوضح في الجلسة الحوارية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، تحت عنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”، بمشاركة عدد من الوزراء، أن المستهدف الرئيسي في رؤية 2030 تمكين القطاع الخاص الذي ارتفعت مساهمته من 45% إلى 51%. وفق “أخبار 24”.
وأكد على إعادة هيكلة الميزانية وآلية التخصيص ضمن برامج تحقيق الرؤية للقطاعات المختلفة، وأن المشاريع أصبحت تُدرس بعناية أكثر ومعها الإنفاق التشغيلي، للحد من الإنفاق غير الضروري.