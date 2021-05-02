نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير المالية: “كفاءة الإنفاق” وفرت 400 مليار ريال من الانفاق الحكومي
02/05/2021   4:43 ص

وزير المالية: “كفاءة الإنفاق” وفرت 400 مليار ريال من الانفاق الحكومي

+ = -
937

قال وزير المالية محمد الجدعان إن برنامج تطوير المالية العامة يشمل المالية العامة والميزانية، والتي صارت فيها إعادة هيكلة كبيرة جدا، فيما يتعلق بالتخطيط، وكفاءة الإنفاق.

وأضاف أن هيئة كفاءة الإنفاق والتي أنشئت بموافقة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد استطاعت أن توفر فقط خلال الـ 4 سنوات الماضية ما يزيد على 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي، الذي كان يذهب بعضه في هدر للمشاريع، يمكن خفض الإنفاق عليها.

وأوضح في الجلسة الحوارية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، تحت عنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل”، بمشاركة عدد من الوزراء، أن المستهدف الرئيسي في رؤية 2030 تمكين القطاع الخاص الذي ارتفعت مساهمته من 45% إلى 51%. وفق “أخبار 24”.

وأكد على إعادة هيكلة الميزانية وآلية التخصيص ضمن برامج تحقيق الرؤية للقطاعات المختلفة، وأن المشاريع أصبحت تُدرس بعناية أكثر ومعها الإنفاق التشغيلي، للحد من الإنفاق غير الضروري.

وزير المالية: “كفاءة الإنفاق” وفرت 400 مليار ريال من الانفاق الحكومي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150944.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.