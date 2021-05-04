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أخبار محلية > مواطن يروي كيف فقد والدته وشقيقه وزوجته بسبب الإبل السائبة على طريق النعيرية
04/05/2021   1:36 م

مواطن يروي كيف فقد والدته وشقيقه وزوجته بسبب الإبل السائبة على طريق النعيرية

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روى مواطن تفاصيل الحادِث المأساوي الذي راح ضحيته شقيقه وزوجة شقيقه ووالدته أثناء عودتهم إلى حفر الباطن من جلسة علاج لوالدته المصابة بالسرطان.

وذكر بندر المطيري شقيق المتوفي “متعب”، أن الحادِث وقع فجر اليوم العاشر من شهر رمضان الجاري نتيجة الاصطدام بإبل سائبة لم يُعرف مالكها إلى اليوم.

وأوضح أن شقيقه وزوجته توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى جراء الإصابات التي طالتهما، ولحقت والدته بهما في وقت سابق بعد بقائها في العناية المركزة لفترة. وفق “أخبار 24”.

ونفى “المطيري”، صحة الأقوال التي ترددت بشأن أن صاحب الإبل تواصل معهم، لافتا إلى أن الأخير يعلم أن إبله تسببت في تيتيم 3 أطفال ومع ذلك لم يتواصل معهم، مختتما قوله بـ”حسبي الله ونعم الوكيل”.

مواطن يروي كيف فقد والدته وشقيقه وزوجته بسبب الإبل السائبة على طريق النعيرية

أخبار محلية
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