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أخبار محلية > “بائعة الخضار”: غداً أتسلم مبسطي رسمياً.. وحقي الخاص سأتنازل عنه
04/05/2021   9:33 م

“بائعة الخضار”: غداً أتسلم مبسطي رسمياً.. وحقي الخاص سأتنازل عنه

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كشفت أم زياد، التي عُرفت بـ”بائعة الخضار”، أنها ستتسلم غداً الأربعاء مبسطها رسمياً؛ لتباشر عملها في سوق الخضار المركزي بالدمام.

وأكدت أم زياد، لـ”أخبار24″، أنها ستتنازل عن حقها الخاص من مصور المقطع، مشيرة إلى أنها لم تتقاضَ حتى الآن أي مبالغ مالية بقيمة ١٠٠ألف ريال، كما زعم البعض بالتبرع لها.

يُذكر أن مقطع بائعة الخضار تُدوول بشكل واسع، ولقي موجة انتقادات للمصور، كما وجه النائب العام باستدعاء مصور المقطع.

وكان نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وجه أمس الإثنين، بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة “أم زياد” التي تعرضت للتنمر.

“بائعة الخضار”: غداً أتسلم مبسطي رسمياً.. وحقي الخاص سأتنازل عنه

أخبار محلية
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