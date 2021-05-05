أتقن الإنجليزية ومهّد الطريق لزملائه في الإذاعة.. إعلاميون يشيدون بالراحل بكر يونس

يُعد الإعلامي الراحل بكر يونس أول مذيع رسمي في الديوان الملكي، وأحد رواد الإعلام في المملكة فقد أجاد 4 لغات وكتب للصحافة والإذاعة والتلفزيون، وانتقل إلى مدينة جدة بعد نقل مقر الإذاعة إليها، حيث قدّم العديد من البرامج والتمثيليات الإذاعية.
وقال الإعلامي حسين النجار في حلقة اليوم (الأربعاء) من برنامج “الراحل” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن الإعلامي الراحل كان بارعاً في اللغة الإنجليزية واستغل ذلك في تقديم محتوى خارجي منوّع للمستمع السعودي في شتى المجالات.
وأشاد علي الزامل نجل المذيع عبد الله الزامل بإتقان الراحل بكر يونس للغة الإنجليزية، مشيراً إلى أن والده استضاف أحد الأجانب وإذا بالإعلامي الراحل يتحدّث معه بطلاقة، الأمر الذي أثار إعجابه واستغرابه في آن واحد.
كما لفت الإعلامي علي فقندش إلى الثقافة الكبيرة في مجال الإعلام التي كان يمتلكها الإعلامي الراحل، والتي استغلّها في تمهيد الطريق لنفسه ولزملائه في الإذاعة، الأمر الذي جعله على رأس الإعلاميين السعوديين في متابعة وتغطية الأحداث المهمة والكبيرة. وفق “أخبار 24”.
وقال المهندس الإذاعي أحمد باجابر إنه كان يرافق الإعلامي بكر يونس دائماً لحضور لقاء الملك سعود بجدة، حيث كان يسجّل كلمات الشعراء الحاضرين ويرسلها إلى مقر الإذاعة، مشيراً إلى أنه عمل عام 1967 مذيعاً ومراسلاً للملك سعود لاطلاعه الكبير وإتقانه للغات.
هنا مكة المكرمة..
بداية مسيرة #الراحل_بكر_يونس في الإذاعة#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/fs3K1ClMGc pic.twitter.com/X8Zfv5lJNL
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 5, 2021