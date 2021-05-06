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أخبار محلية > بالفيديو.. ناقد: ليس لدينا دراما سعودية أو ممثلون يستطيعون عمل مسلسل كـ”درب الزلق”
06/05/2021   6:11 م

بالفيديو.. ناقد: ليس لدينا دراما سعودية أو ممثلون يستطيعون عمل مسلسل كـ”درب الزلق”

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قال الكاتب والناقد، عبدالله بن بخيت، إن قوة الأعمال الدرامية تأتي من الممثلين، ولذلك لا نجد في هذه الأيام مَن يجسدون عملًا خالدًا كـ”درب الزلق”.

وصرح بن بخيت ، خلال حلقة أمس من برنامج “الليوان”، المذاع على فضائية “روتانا خليجية”، بأن 90% من الممثلين الموجودين الآن “عيَّارون” وليسوا ممثلين.

واعتبر أنه ليس هناك ما يمكن أن يُطلق عليه الدراما السعودية، مشيرًا إلى أن ما يُعرض في الوقت الحالي عبارة عن تمثيليات أو اسكتشات للتسلية، مؤكدًا أنه لم يتم تمثيل عمل درامي إلا “هوامير الصحراء”. وفق “أخبار 24”.

وصنَّف الممثلين السعوديين بأنهم ممثلو كوميديا فقط، لافتًا إلى أن الممثلين الذين يخرجون عن الكوميديا لا تُعطى لهم أدوار، وشدد على أن الأعمال المعروضة حاليًا عبارة عن مقاطع للإضحاك.

بالفيديو.. ناقد: ليس لدينا دراما سعودية أو ممثلون يستطيعون عمل مسلسل كـ”درب الزلق”

أخبار محلية
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