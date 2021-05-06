بالفيديو.. ناقد: ليس لدينا دراما سعودية أو ممثلون يستطيعون عمل مسلسل كـ”درب الزلق”

قال الكاتب والناقد، عبدالله بن بخيت، إن قوة الأعمال الدرامية تأتي من الممثلين، ولذلك لا نجد في هذه الأيام مَن يجسدون عملًا خالدًا كـ”درب الزلق”.
وصرح بن بخيت ، خلال حلقة أمس من برنامج “الليوان”، المذاع على فضائية “روتانا خليجية”، بأن 90% من الممثلين الموجودين الآن “عيَّارون” وليسوا ممثلين.
واعتبر أنه ليس هناك ما يمكن أن يُطلق عليه الدراما السعودية، مشيرًا إلى أن ما يُعرض في الوقت الحالي عبارة عن تمثيليات أو اسكتشات للتسلية، مؤكدًا أنه لم يتم تمثيل عمل درامي إلا “هوامير الصحراء”. وفق “أخبار 24”.
وصنَّف الممثلين السعوديين بأنهم ممثلو كوميديا فقط، لافتًا إلى أن الممثلين الذين يخرجون عن الكوميديا لا تُعطى لهم أدوار، وشدد على أن الأعمال المعروضة حاليًا عبارة عن مقاطع للإضحاك.
الكاتب عبدالله بن بخيت:
لا يوجد شيء اسمه دراما سعودية؛ هناك فقط “تمثيليات سعودية” و”اسكتشات” لا ترقى لمستوى الدراما #عبدالله_بن_بخيت_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/cxCJMB4IVn
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 6, 2021
الكاتب عبدالله بن بخيت:
لا يوجد لدينا الآن ممثلين يستطيعون عمل مسلسل مثل “درب الزلق”#عبدالله_بن_بخيت_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/fs3K1CDnxK pic.twitter.com/OySM65KOOQ
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 6, 2021