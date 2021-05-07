شاب سعودي بدأ كموظف استقبال وأصبح مسؤولًا كبيرًا في أحد الفنادق العالمية.. ما قصته؟

فتحت رؤية 2030 الآفاق أمام قطاع السياحة في المملكة ما خلق فرصًا واعدة للعديد من الكوادر الشابة، والتي من بينها الشاب عبدالعزيز الجنيدل الذي تخرج في جامعة الملك فيصل في تخصص إدارة الأعمال، وبدأ حياته العملية في المجال السياحي كموظف استقبال في أحد الفنادق.
وحرص خلال فترة عمله على تطوير نفسه عبر البرامج التدريبية في مجال الخدمات الفندقية، ليكتسب مهارات تميزه في هذا المجال، وتدرج في مشواره المهني وتنقل في أقسام مختلفة من بينها قطاع الغرف والتسويق والمبيعات حتى وصل لمنصب مساعد المدير التنفيذي لقطاع الغرف في أحد الفنادق العالمية بالرياض.
ولاحظ الجنيدل أن الشباب لديهم فرص جيدة في القطاع السياحي وفقا لرؤية 2030، إذ تحرص وزارة السياحة على تنمية رأس المال البشري بتطوير قدرات الكوادر الوطنية من الذكور والإناث، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تؤهلهم للحصول على الوظيفة المناسبة، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص للاستفادة من الطاقات الشابة في تلبية احتياجات القطاع السياحي.
وأعرب الجنيدل عن سعادته بقيادة الشباب السعوديين للقطاع السياحي في المملكة، مؤكدًا أن الفرصة متاحة للجميع لإيجاد قصص ناجحة في هذا القطاع الواعد، حيث العمل فيه يعد غير روتيني، ويكتشف الشاب من خلاله ثقافات عالمية، ويمثل بلده ويصبح بذلك سفيرًا لوطنه لجميع ثقافات العالم. وفق “أخبار 24”.
ووجه بعض النصائح لجميع الشباب والفتيات بالمبادرة في التسجيل بحملة “مستقبلك سياحة” التي أطلقتها وزارة السياحة؛ بهدف توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في قطاع السياحة، وذلك ضمن استراتيجيتها؛ لتنمية رأس المال البشري.