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اخبار رياضية > دراسة لتعديل بعض لوائح الحصول على شهادة “الكفاءة المالية”
08/05/2021   12:17 ص

دراسة لتعديل بعض لوائح الحصول على شهادة “الكفاءة المالية”

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أفادت مصادر بوجود دراسة لتعديل بعض اللوائح المنظمة لحصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية ومن ثمّ التعاقد مع محترفين جدد لفرقها.

وأشارت المصادر، وفقاً لـ”المدينة”، إلى أن التعديلات التي تتم دراستها تهدف جعل اللوائح أكثر مرونة للتخفيف على الأندية ومن ثمّ تعزيز قدرتها في التعاقدات الجديدة، دون الإخلال بالهدف الأساسي لشهادة الكفاءة المالية.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أنه يتم العمل على هذه الدراسة بحيث تكون جاهزة بصياغتها الجديدة قبل الانتقالات الصيفية المقبلة بوقت كافٍ لتتمكن الأندية من توفيق أوضاعها المالية.

وكانت وزارة الرياضة قد استحدثت لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية؛ لتنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المأمولة منها.

دراسة لتعديل بعض لوائح الحصول على شهادة “الكفاءة المالية”

اخبار رياضية
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