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اخبار رياضية > أول تعليق من سامي الجابر على خماسية الهلال في مرمى الشباب
08/05/2021   12:17 ص

أول تعليق من سامي الجابر على خماسية الهلال في مرمى الشباب

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أبدى لاعب ورئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، سعادته بفوز فريقه بخماسية مقابل هدف أمام نظيره الشباب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.

وغرد الجابر، عقب المباراة قائلاً:”مبروك للمدرج الفخم هذا الفوز المهم مستوى ونتيجة 3 نقاط مهمة جداً والقادم أهم”.

ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 51 في صدارة الدوري منفردًا بفارق 3 نقاط عن الشباب، الذي توقف رصيده عند النقطة 48 في المركز الثاني. وفق “أخبار 24”.

أول تعليق من سامي الجابر على خماسية الهلال في مرمى الشباب

اخبار رياضية
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