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اخبار رياضية > أعتذر حرقت عليكم المباراة.. “المريسل” يعلق على فوز الهلال الساحق أمام الشباب
08/05/2021   12:37 م

أعتذر حرقت عليكم المباراة.. “المريسل” يعلق على فوز الهلال الساحق أمام الشباب

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أعاد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، مقطع فيديو قبل أيام من مواجهة الهلال والشباب، حين توقع بفوز الفريق الأزرق بأكثر من 5 أهداف.

وقال المريسل في مقطع فيديو قبل أيام من اللقاء: “الشباب سيكون ضحية الهلال ولا أستغرب أن يفوز الهلال بأكثر من 5 أهداف”.

وعلق المريسل على مقطع الفيديو قائلاً: “البعض كان يعتقد انني أريد الإساءة للاعب بانيغا، لكني كنت أتحدث عن أداء فني في المباريات الحاسمة”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “هم لا يعرفون أنني أكثر من يعرف حظ الهلال القوي جداً الذي لو جمعت حظوظ كل الأندية لن تستطيع مجاراة حظ الهلال”.

وأتم: “هذا كل شيء يا أصدقائي، أعتذر حرقت عليكم المباراة”.

أعتذر حرقت عليكم المباراة.. “المريسل” يعلق على فوز الهلال الساحق أمام الشباب

اخبار رياضية
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