أعتذر حرقت عليكم المباراة.. “المريسل” يعلق على فوز الهلال الساحق أمام الشباب

أعاد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، مقطع فيديو قبل أيام من مواجهة الهلال والشباب، حين توقع بفوز الفريق الأزرق بأكثر من 5 أهداف.
وقال المريسل في مقطع فيديو قبل أيام من اللقاء: “الشباب سيكون ضحية الهلال ولا أستغرب أن يفوز الهلال بأكثر من 5 أهداف”.
وعلق المريسل على مقطع الفيديو قائلاً: “البعض كان يعتقد انني أريد الإساءة للاعب بانيغا، لكني كنت أتحدث عن أداء فني في المباريات الحاسمة”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “هم لا يعرفون أنني أكثر من يعرف حظ الهلال القوي جداً الذي لو جمعت حظوظ كل الأندية لن تستطيع مجاراة حظ الهلال”.
وأتم: “هذا كل شيء يا أصدقائي، أعتذر حرقت عليكم المباراة”.