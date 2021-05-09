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أخبار محلية > إطلاق مبادرة لبناء مسجد وتهيئة وقف عن الإعلامي الراحل عادل التويجري
09/05/2021   1:35 م

إطلاق مبادرة لبناء مسجد وتهيئة وقف عن الإعلامي الراحل عادل التويجري

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أعلنت جمعية العناية بالمساجد على الطرق “مساجدنا”، إطلاق مبادرة مشروع بناء مسجد وتهيئة وقف عن الإعلامي الرياضي الراحل عادل التويجري، الذي وافته المنية أمس (السبت) جراء أزمة قلبية.

ودعت الجمعية، محبي الإعلامي الراحل عادي التويجري، بالتبرع والمساهمة بما تجود به النفوس لتنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.8 مليون ريال، وذلك الموقع الإلكتروني للجمعية.

يذكر أن  رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، كان قد أعلن عن تكفل عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال، ببناء مسجد للإعلامي الراحل عادل التويجري، الذي وافته المنية أمس السبت. وفق “أخبار 24”.

إطلاق مبادرة لبناء مسجد وتهيئة وقف عن الإعلامي الراحل عادل التويجري

أخبار محلية
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