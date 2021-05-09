وصل المحبة غاب.. صورة مؤثرة لوليد الفراج في وداع عادل التويجري

ظهر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، متأثراً للغاية خلال مراسم تشييع جثمان، صديقه الإعلامي الرياضي الراحل، عادل التويجري الذي وافته المنية أمس (السبت) جراء أزمة قلبية.
والتقطت الكاميرات صورة لوليد الفراج، يبدو خلالها متأثراً بوفاة التويجري، الذي وصفه في وقت سابق بأخيه وصديقه ورفيق دربه.
وعلق الإعلامي الرياضي طارق النوفل، على مشهد وداع الفراج للتويجري وكتب عبر “تويتر”: ” ما أقسى تلك الفكرة التي تدور في ذهن الصديق ( واليوم وصل المحبة غاب) … اللهم اجبر كسرهم وارحم موتاهم”. وفق “أخبار 24”.
وكان آخر ظهور للتويجري أول أمس (الجمعة) مع الإعلامي وليد الفراج، عقب فوز الهلال على نظيره الشباب وتصدره لترتيب دوري المحترفين.
ما أقسى تلك الفكرة التي تدور في ذهن الصديق ( واليوم وصل المحبة غاب) …
اللهم اجبر كسرهم وارحم موتاهم #عادل_التويجري @waleedalfarraj pic.twitter.com/MmqFWQ2rfD
— طارق النوفل ™️ (@TARIQALNOFAL) May 9, 2021