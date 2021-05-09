النصر يقرر التخلي عن نجمه.. ويستعين بـ”مشاريبوف” بدلًا منه في “الآسيوية”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن مصير محترف النصر، والمعار إلى فريق شباب الأهلي دبي، اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف من العودة إلى ضفوف النصر بالموسم المقبل.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن إدارة النصر، قررت الاعتماد على مشاريبوف، بدلا من الأرجنتيني بيتي مارتينيز المصاب في الركبة، خلال الفترة المقبلة، ليكون دعامة الخط الوسط.
وأشارت المصادر إلى أن المدير الفني للفريق البرازيلي مانو مينيز، أكد حاجته لخدمات اللاعب الأوزبکی، خاصة في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، التي تلعب في منتصف سبتمبر المقبل.
وأوضحت المصادر، أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، ستسجل مشاريبوف لاعبا آسيويا بدلا من الحارس الأسترالي برادلي جونز الحارس، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.
واختتمت المصادر أن الإدارة النصراوية تنتظر تقريرا مفصلا من المدرب، يحدد فيه مراكز اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة.