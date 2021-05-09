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أخبار المناطق > مطلوب منذ 8 سنوات.. الإمارات تعلن القبض على أحد أبرز الأسماء المطلوبة في تجارة المخدرات
09/05/2021   11:00 م

مطلوب منذ 8 سنوات.. الإمارات تعلن القبض على أحد أبرز الأسماء المطلوبة في تجارة المخدرات

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أعلنت شرطة دبي اليوم (الأحد)، القبض على أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، المنتمي لعصابة إجرام دولية منظمة تمتهن الاتجار بالمخدرات.

وأوضحت الشرطة أن المتهم يدعى مايكل بول مووغان، وقد تورط في تهريب السموم المخدرة إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد تلقي شرطة دبي النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.

من جانبها تقدمت السلطات الأمنية البريطانية بالشكر إلى شرطة دبي على سرعة إلقاء القبض على المتهم، مشيرة إلى أنه يُعد أحد أبرز الأسماء المطلوبة لديهم منذ 8 سنوات. وفق “أخبار 24”.

مطلوب منذ 8 سنوات.. الإمارات تعلن القبض على أحد أبرز الأسماء المطلوبة في تجارة المخدرات

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