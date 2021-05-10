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أخبار محلية > “لم تتمالك دموعها”.. معتمرة تبكي فراق والديها وشقيقيها على الهواء (فيديو)
10/05/2021   11:28 ص

“لم تتمالك دموعها”.. معتمرة تبكي فراق والديها وشقيقيها على الهواء (فيديو)

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لم تتمالك معتمرة مُسنة دموعها، خلال لقاء تلفزيوني على الهواء من المسجد الحرام، بعدما تذكرت والدها ووالدتها وشقيقها وشقيقتها المتوفين.

وانهمرت دموع المُسنة فايقة عبدالفتاح دخاخني، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، خلال الدعاء لوالديها وشقيقها وشقيقتها المتوفين، سائلةً الله أن يتغمدهم برحمته.

من جهة أخرى، أشادت “دخاخني” بالجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة المعتمرين والزوار، وبتوفر الخدمات بشكل كامل في الحرم المكي.

وفق “أخبار 24”.

“لم تتمالك دموعها”.. معتمرة تبكي فراق والديها وشقيقيها على الهواء (فيديو)

أخبار محلية
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