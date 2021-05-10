“لم تتمالك دموعها”.. معتمرة تبكي فراق والديها وشقيقيها على الهواء (فيديو)

لم تتمالك معتمرة مُسنة دموعها، خلال لقاء تلفزيوني على الهواء من المسجد الحرام، بعدما تذكرت والدها ووالدتها وشقيقها وشقيقتها المتوفين.
وانهمرت دموع المُسنة فايقة عبدالفتاح دخاخني، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، خلال الدعاء لوالديها وشقيقها وشقيقتها المتوفين، سائلةً الله أن يتغمدهم برحمته.
من جهة أخرى، أشادت “دخاخني” بالجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة المعتمرين والزوار، وبتوفر الخدمات بشكل كامل في الحرم المكي.
فيديو | مسنة تبكي فراق والدها ووالدتها وشقيقها وشقيقتها وتذكرهم بدعواتها في #الحرم_المكي#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/jgHx78vKoh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2021
وفق “أخبار 24”.