هناك أسباب عديدة لتأخر الحمل، بينها السمنة وبعض الأمراض الأخرى، لكن هل فكرتِ يومًا أن تأخر الحمل يمكن أن يكون بسبب أمراض اللثة والأسنان، يبدو الافتراض بعيدًا، وفي هذا التقرير نتعرف على إمكانية تحققه.
الدّم المحمل بالبكتريا والإباضة
نشرت مجلة Oral Microbiology العلمية، دراسة حول العلاقة بين تأخر الحمل والإصابة بأمراض اللثة، وشملت الدراسة 256 امرأة غير حامل، ممن تتراوح أعمارهن بين 19: 42 عامًا، ويتمتعن بصحة جيدة ويرغبن في الحمل، وتمت متابعتهن على مدار 12 شهرًا.
وكشفت الدراسة عن أن بكتيريا Porphyromonas gingivalis المرتبطة بأمراض اللثة والموجودة بشكل كبير في لعاب بعض النساء المشاركات، تسببت في ضعف نسبة حملهن بمعدل 3 مرات أكثر خلال هذا العام مقارنة بالأخريات.
وأوضحت أن العدوى البكتيرية في الفم، تؤدي إلى التهابات بأعضاء الجسد من خلال انتقال الدّم المحمل بالبكتيريا، ما يمكن أن يمنع عملية الإباضة، بل ويؤثر على الهرمونات، ويساهم في التهاب بطانة الرحم، وتعني نمو الأنسجة التي عادة ما تنمو داخل الرحم في مكان أخر في الجسم.
علامة تحذيرية
يمكن التعرف على وجود هذه البكتريا في الفم، عبر متابعة تشكل طبقة “البلاك” الناتجة عن التصاق البكتريا باللعاب وبقايا الطعام، والتي يحول غسيل الأسنان والمضمضة دون تكونها.
أيضًا تحول طبقة “البلاك” المذكورة إلى جير، يستلزم زيارة الطبيب، ومن العلامات التحذيرية، إضافة لظهور التهابات اللثة، احمرارها وتقرحاتها والنزيف، وهو ما يعني أن الالتهاب سيؤثر على الأنسجة والعظام على خط اللثة، ما يسبب مهاجمة جهاز المناعة والبكتريا لها، وهو ما يؤدي إلى فقدان الأسنان والإصابة بعدد من الأمراض الأخرى.
اكتشافات أخرى
وأشارت الدراسات الأخرى إلى أ ن النساء المصابات بمرض دواعم السن والتهاب اللثة معًا، كانت الفترة اللازمة لحصول حمل ناجح لديهن أطول بأربعة أضعاف من غيرهن، لأن هذه الإصابة ألحقت ضررًا بمناطق أخرى من الجسم، مسببة التهابات قد تعرقل عملية التبويض أو تقلل من فرص نجاح عملية زراعة الأجنة. وفق “أخبار 24”.
غسل الأسنان ضرورة
خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة في ستوكهولم، قال الأستاذ بجامعة غرب استراليا، روجير هارت، إن النساء اللاتي يرغبن في الحمل لا بد أن يزرن طبيب الأسنان ويواظبن على غسيل الأسنان بالفرشاة يوميًا.
تصريحات هارت، جاء بعد بحث معمق، أجراه وفريقه، على 3400 امرأة حامل من غرب استراليا، لمعرفة كيفية تأثير علاج أمراض اللثة على حدوث الحمل، وبين البحث أن النساء اللاتي عانين من أمراض اللثة استغرقن وقتًا أطول، يقدر بشهرين، حتى حدوث الحمل مقارنة باللواتي لم يعانين من ذلك.
توصيات
في ظل اعتقاد الباحثين بتسبب هذه البكتريا في تأخر الإنجاب، فهم يعتقدون أيضًا كونها إحدى مسببات التهاب المفاصل الروماتويدي، لذلك عليك البدء بالاعتناء بصحة الفم واللثة، وعدم إهمال تناول مكملات حمض الفوليك الغذائية.
ملاحظات
أخذت الدراسات بعين الاعتبار عوامل أخرى قد يكون لها تأثير على تأخير الإنجاب، منها الوضع الاجتماعي والتدخين والحالة الصحية العامة للنساء المشاركات في الدراسة، قبل استخلاص هذه النتائج.