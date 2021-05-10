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أخبار محلية > أمانة جدة تصدر توضيحًا بشأن مبادرة “رسم وطن”
10/05/2021   5:34 م

أمانة جدة تصدر توضيحًا بشأن مبادرة “رسم وطن”

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تفاعلت أمانة جدة مع آراء وتعليقات السكان على مبادرة “رسم وطن”، مؤكدة استجابتها لآرائهم ومقترحاتهم بهدف تحسين المشهد البصري بالمحافظة.

وأكدت أن منصة يلا جدة بوكالة خدمة المجتمع تعمل على إشراك السكّان من المواطنين والمقيمين الكل بحسب تخصصه أو هوايته، في معالجة التحديات البلدية والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق في محافظة جدة.

وأوضحت أنه من ضمن المبادرات التي تم تبنيها عبر المنصة مبادرة “رسم وطن” التي جرى تنفيذها بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، لتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير وتحويل السيارات التالفة إلى مجسمات جمالية. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى إنشاء 3 منصات ثابتة لعرض مجسمات الفنانين الراغبين في المشاركة بشكل دوري وذلك بعد انتهاء فترة عرض مبادرة السيارات من خلال رابط منصة يلا جدة.

أمانة جدة تصدر توضيحًا بشأن مبادرة “رسم وطن”

أخبار محلية
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