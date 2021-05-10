القبض على 5 وافدين تورطوا بارتكاب 12 جريمة سطو وسرقة بجدة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على عدد من مخالفي نظام أمن الحدود لارتكابهم جرائم سطو وسرقة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك لارتكابهم 12 جريمة في جدة.
وتمثلت الجرائم في السطو على عدد من المحال التجارية والمستودعات، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة والخزائن الحديدية. وفق “أخبار 24”.
وذكر الغامدي أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية حيالهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.