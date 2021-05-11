الهلال يعلن إصابة نجمه.. ونقله إلى العيادة

أعلن الهلال، اليوم الثلاثاء، إصابة لاعب فريقه الأول، عبدالله عطيف، ونقله إلى عيادة النادي، نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية.
وأوضح النادي، أن محترفه الكوري هيون سو، باشر برنامجه التأهيلي في عيادة مستشفى المملكة الطبية، للتعافي من ذات الإصابة في صالة الإعداد البدني.
وواصل الفريق تحضيراته لمواجهة الباطن، الجمعة المقبلة، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري المحترفين، بحصة تدريبية، أشرف عليها المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس. وفق “أخبار 24”.
واشتمل المران الذي حضره فهد بن نافل، رئيس النادي، على تطبيقات فنية وجمل تكتيكية ومناورة كروية على جزء من الملعب.