روى البريطاني المقيم في المملكة، عبدالرحمن عافية، قصة طرد والده له من المنزل بسبب اعتناقه للإسلام، وكذلك تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
وذكر، خلال استضافته في برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنه أبلغ والديه باعتناقه للإسلام، فبكت والدته، بينما ظن والده أنه يمزح وضحك لكنه أدرك بعد ذلك أن الأمر حقيقي.
ولفت إلى أن قصة طرده من المنزل بدأت بعد مرور شهرين من إعلام والديه بدخوله الإسلام، إذ تضايق والده من استمراره في الصلاة، وخيَّره بين ترك الصلاة أو ترك المنزل، فاختار أن يترك المنزل.
وأضاف أنه لم يكن يمتلك أي نقود حينها، فذهب إلى المسجد، وجلس أمامه من الساعة العاشرة مساءً إلى صلاة الفجر، وهناك التقى بمواطن سعودي يدعى “محمود” وروى له قصته، فساعده الأخير وقدم له الطعام، ثم عرض عليه العمل كحارس مصلَّى بلندن، فوافق على ذلك. وفق “أخبار 24”.
وتابع بأنه بعد عمله كحارس لمدة 5 أشهر تعرف على امرأة بريطانية مسلمة فقرر الزواج منها، ودعا عائلته لحضور عقد قرانه، فاستجابوا له وبدأت علاقته معهم تتحسن.
ونوه بأنه التقى في إحدى المرات بالشيخ محمد بن صالح العثيمين، إذ وجه له الأخير عدة نصائح، وهي أن يبرّ والديه ويحترمهما، بالإضافة لتعلم اللغة العربية، مضيفا أنه طبق بالفعل النصيحة الأولى، بينما لم يفلح بدرجة كبيرة في إتقان اللغة العربية.
(حكاية بريطاني في السعودية)#عبدالرحمن_عافية: عندما أخبرت والدي بإسلامي قال لي إما أن تختارنا أو تختار الإسلام؛ فاخترت الدين
في الليوان تتضح الحكاية#عبدالرحمن_عافية_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/DorQ9MTENv
— الليوان (@almodifershow) May 10, 2021
(حكاية بريطاني في السعودية)#عبدالرحمن_عافية يروي قصته مع الرجل السعودي الذي ساعده في بريطانيا بعدما طرده والده من المنزل بسبب اعتناقه الإسلام
في الليوان تتضح الحكاية#عبدالرحمن_عافية_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/XrhQhX5uZr
— الليوان (@almodifershow) May 10, 2021
(حكاية بريطاني في السعودية)#عبدالرحمن_عافية: هذه أهم نصائح نصحني بها الشيخ محمد العثيمين
في الليوان تتضح الحكاية#عبدالرحمن_عافية_في_ليوان_المديفر#روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/wStdRynNAC pic.twitter.com/5mFmK4P8lj
— الليوان (@almodifershow) May 10, 2021