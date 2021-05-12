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أخبار محلية > بالفيديو.. “استشاري” يكشف عن أهم أسباب حدوث جلطة القلب الحادة وكيف يمكن تفاديها
12/05/2021   4:34 ص

بالفيديو.. “استشاري” يكشف عن أهم أسباب حدوث جلطة القلب الحادة وكيف يمكن تفاديها

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كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن هناك أسباباً عدة لحدوث جلطة القلب الحادة من أهمها ارتفاع الكوليسترول.

وأضاف النمر خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن أسباب جلطة القلب الحادة تضم أيضاً التدخين، والضغوط النفسية والاجتماعية، مثل الخسارة في الأسهم، والخسارة لأسباب عاطفية كانفصال الأسرة أو الطلاق، وفقدان الوظيفة وغيرها.

وتابع أن الإنسان الحساس الذي ليس لديه دعم نفسي قوي حوله يكون أكثر عُرضة لجلطة القلب الحادة، مثل تعرضه لفقدان شخص عزيز لديه أو الطلاق، مشيراً إلى أن 10% من الوفيات المفاجئة تكون سببها جلطة القلب. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه يمكن تفادي جلطة القلب بالتحكم في الكوليسترول الضار، وعدم التدخين وممارسة الرياضة، ومتابعة السكر والضغط.

بالفيديو.. “استشاري” يكشف عن أهم أسباب حدوث جلطة القلب الحادة وكيف يمكن تفاديها

أخبار محلية
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