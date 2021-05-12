“هيرنانديز” يستقر على بديل “بانيغا” لمواجهة الاتفاق

كشفت تقارير صحفية، أن المدير الفني لفريق الشباب، المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، استقر على بديل الأرجنتيني “بانيغا” لمواجهة الاتفاق المقبلة في الدوري.
واعتمد مدرب الشباب، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، حسين القحطاني، في القائمة التي ستواجه الاتفاق يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 27 بدوري المحترفين، بديلًا لبانيغا الموقوف بعد نيله البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام الهلال.
ويسعى الشباب إلى تعويض خسارته بخمسة أهداف مقابل هدف، أمام الهلال، في الجولة الماضية من أجل إنعاش حظوظه في الفوز بلقب الدوري، حيث يحتل المركز الثاني قبل 4 جولات على نهاية البطولة.