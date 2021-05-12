حقيقة إيقاف “بانيغا” حتى نهاية الموسم

كشفت مصادر، اليوم (الأربعاء) حقيقة إيقاف محترف فريق الشباب، اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد مشادته مع حكم مباراة فريقه أمام الهلال.
واستبعد مصدر بالاتحاد السعودي لكرة القدم وفقاً لـ”الرياضية”، توقيع عقوبة إضافية على إيفر بانيغا عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية والطرد، بعدما ألقى الأخير الكرة باليد تجاهه فور احتساب خطأ ضد الشباب.
وكانت بعض التقارير الرومانية، قد أشارت إلى مواجهة بانيغا خطر الإيقاف لنهاية الموسم، حيث إن حكم المباراة ستيفان كوفاتش، كتب في التقرير الرسمي أن اللاعب أساء إليه.
ومن المؤكد غياب بانيغا عن مواجهة الاتفاق المُقبلة، يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، نتيجة إيقافه نظرًا لتعرضه للطرد.