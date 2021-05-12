رئيس مجلس الشورى يطالب الدول العربية والإسلامية بتوحيد الكلمة إزاء العدوان الإسرائيلي الغاشم

طالب رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، الدول العربية والإسلامية بتوحيد الكلمة إزاء العدوان الغاشم الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح، في كلمته خلال الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع التي يمر بها القدس الشريف، أن الوطن العربي يمر بظروف استثنائية بالغة الصعوبة، لما يتعرض له المسجد الأقصى من تعديات وانتهاكات لحرمته وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسات همجية. وفق “أخبار 24”.
ودعا آل الشيخ البرلمانات العربية إلى القيام بدورها لإدانة ما يحدث في القدس الشريف وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات في أبشع صورها، مؤكداً أن القضايا العربية والإسلامية في جميع المنابر والمحافل الدولية مسؤولية الجميع.