مدرب “إيفرتون” السابق يرد على تدريب “الهلال”

ألمح المدير الفني البرتغالي السابق لفريق إيفرتون الإنجليزي، ماركو سيلفا، عن وجهته المقبلة في الوقت الذي يرتبط فيه اسمه بتدريب فريق الهلال.
وأشار ماركو سيلفا، وفقًا لصحيفة “الغارديان”، إلى أنه يضع العودة للتدريب مرة أخرى في الدوري الإنجليزي ضمن أولوياته، مُعللاً بـ:”هو الدوري الأكثر تنافسية في أوروبا”.
وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بالتنويه إلى أنه يتعلم اللغة الألمانية خلال الفترة الحالية، قائلاً:”أريد أن أكون جاهزًا إذا كانت هناك بعض المشاريع التي تأتي من بلدان أخرى، لا أعرف ما إذا كان هذا سيكون الآن أو في المستقبل”. وفق “أخبار 24”.