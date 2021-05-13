نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مدرب “إيفرتون” السابق يرد على تدريب “الهلال”
13/05/2021   3:04 ص

مدرب “إيفرتون” السابق يرد على تدريب “الهلال”

+ = -
1496

ألمح المدير الفني البرتغالي السابق لفريق إيفرتون الإنجليزي، ماركو سيلفا، عن وجهته المقبلة في الوقت الذي يرتبط فيه اسمه بتدريب فريق الهلال.

وأشار ماركو سيلفا، وفقًا لصحيفة “الغارديان”، إلى أنه يضع العودة للتدريب مرة أخرى في الدوري الإنجليزي ضمن أولوياته، مُعللاً بـ:”هو الدوري الأكثر تنافسية في أوروبا”.

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بالتنويه إلى أنه يتعلم اللغة الألمانية خلال الفترة الحالية، قائلاً:”أريد أن أكون جاهزًا إذا كانت هناك بعض المشاريع التي تأتي من بلدان أخرى، لا أعرف ما إذا كان هذا سيكون الآن أو في المستقبل”. وفق “أخبار 24”.

مدرب “إيفرتون” السابق يرد على تدريب “الهلال”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153160.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.