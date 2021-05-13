تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة لكأس الملك

قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأجرت اللجنة، بحسب بيان صادر عنها اليوم (الخميس)، تعديلاً على موعد مواجهة (الفيصلي والشباب) في مدينة المجمعة الرياضية ومواجهة (التعاون والهلال) على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة ضمن مباريات الجولة (29) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتُقام المواجهتين يوم الأحد 23 مايو الحالي في تمام الساعة 9:00 مساء.
وأشارت اللجنة، إلى أن قرارها يأتي نظرًا لمشاركة التعاون والفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021/2020 الذي سيتم إعلان موعده من قبل اتحاد الكرة في وقت لاحق. وفق “أخبار 24”.
وقررت اللجنة إقامة مباراة (الأهلي والقادسية) ضمن الجولة 27 ومباراة (الاتحاد والعين) ضمن الجولة 29 ومباراة (الأهلي والاتفاق) في الجولة 30 على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.