أدى ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه، وحث المصلين على تقوى الله والعمل الصالح، ثم هنأهم بقدوم العيد وإتمام الصيام والقيام.
وبيّن الخطيب أن لكل أمة دستورا تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به، وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة، وأن هذا الدستور ثَابِت لَا يتَغَيَّرُ، وَهِو رَحْمَةٌ لَا عَنَتَ فِيهَ، وَعَدْلٌ لَا ظُلْمَ فِيهَ، وَحَقٌّ لَا بَاطِلَ فِيهَ.
وأشار إلى أن هذا الدستور قد حوى حقوقًا كثيرة، وأهم هذه الحقوق هو حق الله وحق نبيه – صلى الله عليه وسلم – ثم حق ولاة الأمر الذين لهم من الحقوق ما يستمد منه الأمن ويتحقق به العدل وينتشر به الاستقرار ويعم به الرخاء والوئام، وأن الواجب علينا نحو ولاة أمرنا الدعاء لهم؛ لأن بصلاحهم صلاح الفرد والأمة.
وأدى الصلاة مع ولي العهد، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
كما أدى الصلاة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمعٌ من المواطنين.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يؤدي صلاة #عيد_الفطر المبارك في #الرياض.#واس pic.twitter.com/DeJ7kTUXjL
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021
وفق “أخبار 24”.