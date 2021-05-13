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أخبار محلية > المصلون يُؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة
13/05/2021   1:22 م

المصلون يُؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

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أدى جموع المصلين في مختلف مناطق المملكة، يتقدمهم أمراء المناطق ومحافظو المحافظات والمسؤولون، صباح اليوم (الخميس)، صلاة عيد الفطر المبارك، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أكثر من 20 ألف جامع ومسجد إضافي ومصلى مكشوف، أدى فيها المصلون صلاة العيد وسط أجواء إيمانية وطمأنينة، نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.

وحث خطباء الجوامع والمساجد المصلين على تقوى الله، والمواظبة على الأعمال الصالحة، وصيام الست من شوال، والمبادرة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتحصين أنفسهم ضد مخاطر هذا الوباء.

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

 المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

المصلون يؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

وفق “أخبار 24”.

المصلون يُؤدون صلاة العيد في مختلف مناطق المملكة

أخبار محلية
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