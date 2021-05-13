أدى المصلون صلاة عيد الفطر المبارك في الحرمين الشريفين صباح اليوم (الخميس)، وسط أجواء إيمانية إحياء لتلك الشعيرة، وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأم المصلين في المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، وألقى خطبة العيد؛ حيث دعا خلالها برفع الوباء عن الأمة، وأن يحفظ الله المسلمين المرابطين في فلسطين والمسجد الأقصى، كما حث الجميع على الاحتفال والابتهاج في أيام العيد.
كما أم الشيخ أحمد بن طالب بن حميد المصلين في المسجد النبوي وخطب فيهم خطبة عيد الفطر، وأدى المصلون الصلاة في أجواء روحانية ملتزمين بتعليمات الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
صلاة #عيد_الفطر_المبارك من #المسجد_الحرام بمكة المكرمة pic.twitter.com/VnAbIsmfvb
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 13, 2021
فيديو | صلاة #عيد_الفطر من #المسجد_النبوي بـ #المدينة_المنورة #الإخبارية pic.twitter.com/Axu1XV4i4V
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2021
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد pic.twitter.com/mR7lzK2mx5
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 13, 2021
الشيخ صالح بن حميد: اعلم ياعبد الله أن ماكتب الله لك هو خير لك بما تمنيت، وإن يكن لك خبيئة صالحة صلوات تصليها، وصدقات تخفيها لا تطّلع عليها الأعين.#عيد_مبارك pic.twitter.com/3zpdlchUl8
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 13, 2021
الشيخ صالح بن حميد: اللهم عجّل برفع هذا البلاء، اللهم فرج عنّا ما قلّت معه حيلتنا وضعفت معه قوتنا.#عيد_مبارك pic.twitter.com/7goLEQJTp5
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 13, 2021
الشيخ صالح بن حميد: اللهم انصر إخواننا وأهلنا في #فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدًا ونصيرًا، اللهم طهّر #المسجد_الأقصى من دنس الصهاينة المحتلين. pic.twitter.com/lObUeBdDMT
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 13, 2021
الشيخ صالح بن حميد: إذا لم يكن الحديث عن الأحوال السارة والأمورة المبهجة في يوم العيد، فمتى يكون؟، ليس العيد لإحياء الأحزان وتذكر الآلام فهو يوم البهجة والزينة.#عيد_مبارك pic.twitter.com/7knYqZVHZa
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 13, 2021
الشيخ صالح بن حميد: الإسلام يراعي الفطرة الإنسانية ويلبي الاحتياجات النفسية والبدنية بتوازن واعتدال، وفيه الموازنة بين مسؤولية النفس ومتطلبات الدنيا والآخرة.#عيد_مبارك pic.twitter.com/Se1RknW0f0
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 13, 2021