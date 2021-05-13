أدى المصلون صلاة عيد الفطر المبارك في الحرمين الشريفين صباح اليوم (الخميس)، وسط أجواء إيمانية إحياء لتلك الشعيرة، وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأم المصلين في المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، وألقى خطبة العيد؛ حيث دعا خلالها برفع الوباء عن الأمة، وأن يحفظ الله المسلمين المرابطين في فلسطين والمسجد الأقصى، كما حث الجميع على الاحتفال والابتهاج في أيام العيد.

كما أم الشيخ أحمد بن طالب بن حميد المصلين في المسجد النبوي وخطب فيهم خطبة عيد الفطر، وأدى المصلون الصلاة في أجواء روحانية ملتزمين بتعليمات الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.