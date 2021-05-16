وفـاة صاحب مكتبة دار العلوم بالرياض عبدالله العوهلي

توفي أمس (السبت)، صاحب مكتبة دار العلوم في الرياض عبدالله ناصر العوهلي؛ جراء أزمة صحية تعرّض لها مؤخراً.
ويعد الراحل العوهلي الذي ولد بنهاية الثلاثينيات الميلادية، أحد أبرز الناشرين في الرياض، كما كان له مجلس ثقافي في مكتبته التي ساهمت بطباعة ونشر العديد من الكتب.
وأسس الناشر الراحل مكتبة دار العلوم في السبعينيات الميلادية، بعدما غادر موقعه في مكتبة “معهد الإدارة” عقب عودته من بعثة في الخارج. وفق “أخبار 24”.
وكان العوهلي، رحمه الله، قد تعرض مؤخراً لأزمة صحية؛ حيث طلب عدد من المُقربين منه حينها من الجميع الدعاء له بالشفاء.