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أخبار محلية > مع اقتراب موعد سفر المواطنين.. “أمن الدولة” توضح مهام المباحث العامة في أمن المطارات
16/05/2021   8:40 ص

مع اقتراب موعد سفر المواطنين.. “أمن الدولة” توضح مهام المباحث العامة في أمن المطارات

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أوضحت رئاسة أمن الدولة المهام التي تباشرها المباحث العامة في المطارات منذ إقلاع الطائرة حتى وصولها إلى وجهتها بسلام، وذلك تزامناً مع رفع سريان تعليق سفر المواطنين إلى الخارج الذي يبدأ 5 شوال.

وقالت رئاسة أمن الدولة، إن المباحث العامة برئاسة أمن الدول تباشر مهام أمن المطارات في 27 مطاراً بجميع مناطق المملكة عبر العديد من المسارات، تبدأ بمسار تفتيش الأمتعة والمتعلقات الشخصية للتأكد من عدم حمل أي متعلقات تهدد أمن وسلامة الطائرة الركاب.

وأشارت إلى أن من المواد الخطرة والمحظورة كليا على الطائرة هي، الذخائر والسوائل والغازات الحارقة والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وما شابه ذلك، وتجاوز الكميات المسموح بها من السوائل.

وذكرت أن جميع الإجراءات الأمنية في المطارات تتم على مدار الساعة بدقة واحترافية من قبل منسوبي أمن المطارات وفقا للإجراءات والتعليمات الدولية المرعية في شؤون أمن الطيران المدني باستخدام أحدث الأجهزة والوسائل الفنية والتقنية. وفق “أخبار 24”.

مع اقتراب موعد سفر المواطنين.. “أمن الدولة” توضح مهام المباحث العامة في أمن المطارات

أخبار محلية
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