جرى إخفاؤها بحيلة ماكرة.. إحباط تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية برّاد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.
وتمكنت فرق الهيئة من العثور على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون المُخدرة، بعدما جرى إخفاؤها بطريقة ماكرة في إرسالية البرّاد.
ووثّق مقطع فيديو، لحظة اكتشاف فرق الهيئة الحبوب المُخدرة، حيث حاول المهربون وضعها في أماكن يصعب التوصل لها. وفق “أخبار 24”.
#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك تنجح في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2,312,000 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية برّاد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي. pic.twitter.com/fubZPnwQAr
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@zatca_sa) May 15, 2021